Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Um 09:22 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 94,99 EUR ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,50 EUR ab. Bei 94,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.712 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,25 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 69,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2022 bei 94,50 EUR. Mit Abgaben von 0,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 210,00 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,22 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 27.714,00 USD, gegenüber 29.010,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,47 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 01.02.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 9,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

