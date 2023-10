Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,0 Prozent auf 306,25 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 306,25 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 307,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 303,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.238.675 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 326,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,51 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 325,88 USD an.

Am 26.07.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.822,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.999,00 USD ausgewiesen.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 13,51 USD in den Büchern stehen haben wird.

