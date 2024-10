Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Mittwochnachmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 571,28 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 571,28 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 569,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 574,50 USD. Zuletzt wechselten 366.334 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 583,03 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 2,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 279,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 104,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 574,29 USD.

Am 31.07.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,31 USD, nach 3,03 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,07 Mrd. USD – ein Plus von 22,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 30.10.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 21,29 USD je Aktie aus.

