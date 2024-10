Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ-Handel kam die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 572,36 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 572,36 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 574,00 USD. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 568,80 USD. Mit einem Wert von 570,14 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 221.423 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 583,03 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,86 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (279,49 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 574,29 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,07 Mrd. USD – ein Plus von 22,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 21,29 USD im Jahr 2024 aus.

