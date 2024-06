Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag tiefer

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 475,46 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 475,46 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 474,58 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 477,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 256.415 Stück.

Bei einem Wert von 531,44 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,77 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.06.2023 auf bis zu 258,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 83,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 515,88 USD.

Am 24.04.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 28,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 20,21 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag auf grünem Terrain

Neue Nummer eins im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalio im ersten Quartal 2024

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr abgeworfen