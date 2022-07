Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag fester

Die Aktie legte um 04.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 152,08 EUR zu. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 152,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.904 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 53,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,74 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 4,35 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 272,13 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Das EPS wurde auf 2,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27.908,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.171,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 26.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 11,61 USD im Jahr 2022 aus.

