Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 645,00 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 645,00 USD zu. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 648,13 USD. Bei 641,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 425.350 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (740,87 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 14,86 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 414,50 USD ab. Mit einem Kursverlust von 35,74 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,74 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 734,43 USD angegeben.

Am 29.01.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,24 USD, nach 5,46 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 48,39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,63 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 25,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

