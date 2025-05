Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Montagnachmittag nach

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 594,16 USD nach.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 594,16 USD. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 588,11 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 592,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 466.731 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 740,87 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 24,69 Prozent zulegen. Bei 442,70 USD fiel das Papier am 26.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,73 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 721,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,59 USD, nach 4,86 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 42,31 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,07 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Datenschutzverstoß kostet TikTok Hunderte Millionen Euro

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen