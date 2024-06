Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Nachmittag

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 488,52 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 488,52 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 491,87 USD. Bei 484,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 812.365 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 531,44 USD markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 8,08 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.06.2023 bei 258,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 47,00 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 515,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36,46 Mrd. USD ausgewiesen.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 20,21 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

