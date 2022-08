Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) macht am Freitagvormittag Boden gut

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 166,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 167,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 167,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 272 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 324,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 48,77 Prozent wieder erreichen. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 14,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 243,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28.822,00 USD – eine Minderung von 0,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.077,00 USD eingefahren.

Am 02.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 10,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter Meta zapft erstmals Anleihemarkt an

Snapchat-CEO Evan Spiegel - vom Studien-Abbrecher zum Milliardär

Die Expertenmeinungen zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Juli 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com