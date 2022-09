Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 161,08 EUR. Bei 160,56 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 161,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 5.877 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 324,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2021). 50,41 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 145,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,53 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 243,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,46 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29.077,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28.822,00 USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 02.11.2022 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,90 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Jim Cramer: Anleger sollten sich beim Investieren nicht von starken Führungspersönlichkeiten beeinflussen lassen

Apple-, Meta-, Alphabet- und Amazon-Aktie vor erneutem Kursrutsch? So stark dürften die Big Techs unter einer Rezession leiden

QUALCOMM- und Meta-Aktie uneins: Meta und QUALCOMM wollen bei VR-Brillen zusammenarbeiten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com