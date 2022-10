Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Abschlägen

Um 04:22 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 138,64 EUR ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 138,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.383 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 314,25 EUR. Mit einem Zuwachs von 55,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 137,64 EUR. Abschläge von 0,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 242,11 USD.

Am 27.07.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,88 Prozent auf 28.822,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29.077,00 USD gelegen.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 01.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 9,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com