Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 495,70 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 495,70 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 496,68 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 492,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 399.295 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (531,44 USD) erklomm das Papier am 09.04.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,21 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 258,92 USD ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 91,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,84 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 515,88 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,26 Prozent auf 36,46 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.07.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 20,21 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag auf grünem Terrain

Neue Nummer eins im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalio im ersten Quartal 2024

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr abgeworfen