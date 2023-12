Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag höher

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 320,50 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 320,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 27.968 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 23.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 342,92 USD. Gewinne von 7,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 351,50 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.146,00 USD umgesetzt, gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,36 USD je Aktie.

