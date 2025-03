Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 633,25 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 633,25 USD zu. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 633,58 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 625,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 467.965 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 740,87 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,99 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 414,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 34,54 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,74 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 734,43 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 29.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 8,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 5,46 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 48,39 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2025 wird am 23.04.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,21 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Milliardenportfolio enthüllt: Die zehn wichtigsten US-Aktien der UBS im vierten Quartal 2024

Nach DeepSeek-Auftauchen: Rotation von indischen hin zu chinesischen Aktien

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!