Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 723,50 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 723,50 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 724,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 717,51 USD. Bisher wurden heute 288.790 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (747,84 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,36 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 442,70 USD ab. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 63,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,74 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 757,00 USD.

Am 30.04.2025 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,43 USD, nach 4,71 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 42,31 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 25,62 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

