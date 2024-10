Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 594,56 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 594,56 USD. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 594,34 USD. Mit einem Wert von 598,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 668.316 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 602,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 1,40 Prozent wieder erreichen. Bei 279,49 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 112,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 582,86 USD an.

Am 31.07.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,03 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 39,07 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,31 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

