Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Dienstagnachmittag kräftig

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 542,08 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 5,0 Prozent auf 542,08 USD. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 547,35 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 543,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.570.498 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 15.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 740,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 36,67 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 414,50 USD am 26.04.2024. Mit Abgaben von 23,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,73 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 704,43 USD.

Am 29.01.2025 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 48,39 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 29.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 25,09 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Aktie der Telekom-US-Tochter T-Mobile schwächer: Diversitätzugeständnisse werden aufgegeben

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: Was Analysten im März vom Papier halten

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!