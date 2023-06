Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:19 Uhr die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 245,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 245,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 243,75 EUR. Bei 243,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.531 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 258,85 EUR erreichte der Titel am 06.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 5,16 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 89,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 63,69 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,50 USD.

Am 26.04.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.645,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.908,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 11,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

