Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 513,08 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 513,08 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 513,08 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 507,71 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 560.866 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 542,79 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 5,47 Prozent niedriger. Am 19.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 274,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 86,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 574,29 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,31 USD gegenüber 3,03 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,07 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 32,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 21,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

