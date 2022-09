Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag zu

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 165,22 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 165,78 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 162,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.431 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,13 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,74 EUR ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 13,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 243,22 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,30 USD in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.822,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.077,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 02.11.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

