Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 566,79 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 566,79 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 562,23 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 575,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 940.247 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 740,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2024 bei 414,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,87 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,73 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 704,43 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,39 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 40,11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 24,99 USD im Jahr 2025 aus.

