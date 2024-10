Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag tiefer

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 588,29 USD ab.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 588,29 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 585,82 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 587,51 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 259.971 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 602,90 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 2,48 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 279,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 110,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 582,86 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,07 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,00 Mrd. USD in den Büchern standen.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,34 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Wertvoller als Tesla: Diese Aktie kickt die Tesla-Aktie aus den Magnificent Seven - Aktie in Rot

NVIDIA-Anleger besorgt um Tempo von KI-Investitionen: Bericht von Bain Technology dürfte beruhigen

Meta-Aktie dennoch im Plus: EuGH begrenzt Facebooks Datenverarbeitung