Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 715,73 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 715,73 USD ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 711,60 USD nach. Bei 713,32 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 357.687 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2025 auf bis zu 725,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,30 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2024 auf bis zu 414,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 42,09 Prozent sinken.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,75 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 718,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,46 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 48,39 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 40,11 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,21 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

