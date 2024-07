Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 529,67 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 529,67 USD ab. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 529,67 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 530,81 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 384.137 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 542,79 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 2,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 274,39 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 48,20 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 515,88 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,86 USD gegenüber 2,21 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,46 Mrd. USD – ein Plus von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 28,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 20,24 USD in den Büchern stehen haben wird.

