Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 167,34 EUR. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 166,24 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.562 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 324,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,48 Prozent. Bei 145,74 EUR fiel das Papier am 22.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 14,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 243,22 USD angegeben.

Am 27.07.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 28.822,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.077,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 02.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 9,90 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

