Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 506,51 USD zu.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 506,51 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 507,07 USD aus. Bei 502,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 314.999 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 531,44 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 4,92 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 271,49 USD. Dieser Wert wurde am 16.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 46,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 515,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 24.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 28,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 20,19 USD je Aktie belaufen.

