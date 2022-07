Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag nahezu unverändert

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 14.07.2022 09:22:01 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 161,88 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 162,08 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 161,88 EUR aus. Bei 162,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 127 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2021 auf bis zu 324,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 50,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 145,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,07 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 272,13 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022. Das EPS wurde auf 2,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 27.908,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.171,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 26.07.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,54 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Meta