Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bewegte sich um 15.07.2022 09:22:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 157,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 158,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 157,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 158,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 323 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 324,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 51,39 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,74 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,34 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 272,13 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 27.04.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,30 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent auf 27.908,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.171,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 11,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

