Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Vormittag

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 176,00 EUR abwärts. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 175,94 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 175,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 485 Stück.

Bei 324,50 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,76 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 145,76 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 20,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 243,22 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 28.822,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 29.077,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 02.11.2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

