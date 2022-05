Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 19.05.2022 09:22:00 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 183,04 EUR. Bei 181,96 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 182,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.251 Stück gehandelt.

Am 14.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 324,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,65 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,24 EUR. Dieser Wert wurde am 27.04.2022 erreicht. Mit Abgaben von 11,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 284,63 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 27.04.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 27.908,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 26.171,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

