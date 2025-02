Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 700,40 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 700,40 USD. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 694,21 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 697,55 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 557.309 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 740,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,78 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 414,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2024 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,74 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 718,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,46 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,39 Mrd. USD – ein Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,21 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Diversifikation statt Risiko: Wie Anleger den Konzentrationsrisiken im S&P 500 entgehen können

Kann OpenAI der NVIDIA-Aktie gefährlich werden?