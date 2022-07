Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 20.07.2022 09:22:00 Uhr 1,8 Prozent. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 172,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.361 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 324,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,85 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,74 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 18,44 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 268,75 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 27.04.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,30 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent auf 27.908,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.171,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 26.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 11,42 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie stärker: Britische Kartellwächter müssen Giphy-Kauf erneut überprüfen

finanzen.net auf Instagram: Interessante Beiträge zu Börse, Finanzen & Co. verfolgen

Meta launcht NFTs auf Facebook

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com