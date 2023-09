Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 307,04 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 307,04 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 308,04 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 305,05 USD. Zuletzt wechselten 3.118.928 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 326,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 6,24 Prozent Luft nach oben. Bei 88,09 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 71,31 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 325,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,46 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.999,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.822,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

