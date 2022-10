Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag im Tiefenrausch

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 6,2 Prozent auf 129,80 EUR ab. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 129,80 EUR ein. Bei 129,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 619 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,25 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,70 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 126,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 2,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 242,11 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,30 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.822,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.077,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.11.2023.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 9,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

