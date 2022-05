Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 23.05.2022 12:22:00 Uhr um 0,5 Prozent auf 182,24 EUR ab. Bei 181,98 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 184,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.238 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 324,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 43,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 164,24 EUR fiel das Papier am 27.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 10,96 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 284,63 USD angegeben.

Am 27.04.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.908,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 26.171,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 14,08 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

