Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 681,47 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 681,47 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 678,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 683,47 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 369.438 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 740,87 USD an. Mit einem Zuwachs von 8,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 442,70 USD ab. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 53,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,74 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 730,00 USD.

Am 30.04.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,86 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,31 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 36,46 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 23.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 25,60 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Analyst zur Meta-Aktie: So viel Geld kann Meta mit WhatsApp-Werbung verdienen

Meta-Aktie mit Gewinnen: WhatsApp bekommt Werbung im Status-Bereich