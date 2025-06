Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 694,77 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 694,77 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 694,50 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 701,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.897.854 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 740,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 6,64 Prozent zulegen. Am 26.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 442,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 56,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,74 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 746,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 4,86 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,31 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2028 36,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

