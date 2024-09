Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Montagnachmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 569,28 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 569,28 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 570,83 USD. Bei 569,93 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 508.742 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2024 bei 570,83 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,27 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 279,49 USD ab. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 50,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 574,29 USD aus.

Am 31.07.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,03 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 39,07 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32,00 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.10.2024 präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 27,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

