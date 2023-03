Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 09:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 204,80 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 4.834 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 236,86 USD. 13,54 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 132,49 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 217,22 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.671,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32.165,00 USD.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,96 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Meta