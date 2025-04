Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 521,85 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 521,85 USD. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 523,17 USD. Bei 518,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 373.135 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei 740,87 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 41,97 Prozent zulegen. Bei 414,50 USD erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 20,57 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,74 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 688,50 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025 vor. Es stand ein EPS von 8,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 5,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,39 Mrd. USD – ein Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 24,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

