Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 557,65 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 557,65 USD ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 557,12 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 567,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 421.079 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 23.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 573,89 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 279,49 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 49,88 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 574,29 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,03 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,07 Mrd. USD im Vergleich zu 32,00 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 27,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

