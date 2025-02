Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 669,98 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 15:53 Uhr 1,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 671,02 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 659,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 558.975 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 740,87 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 9,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 414,50 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,13 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,74 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 718,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,24 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 5,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 48,39 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,11 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 23.04.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,21 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

