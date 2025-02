Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) büßt am Donnerstagnachmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 668,92 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 668,92 USD ab. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 668,43 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 683,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 615.605 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 740,87 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 414,50 USD ab. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 61,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,74 USD. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 718,00 USD.

Am 29.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 8,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 48,39 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 40,11 Mrd. USD umsetzen können.

Am 23.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

