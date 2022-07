Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag im Plus

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 27.07.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 161,16 EUR. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 162,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 162,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.343 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 324,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 145,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 10,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 265,00 USD an.

Am 27.04.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,72 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 27.908,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 26.171,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2022 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,32 USD fest.

