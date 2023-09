Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 299,12 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 299,12 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 301,30 USD zu. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 298,90 USD. Bei 300,41 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.000.653 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,20 USD) erklomm das Papier am 29.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 70,55 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 325,88 USD.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent auf 31.999,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 13,47 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

EU-Kommission: Google und Co. müssen vor Wahlen mehr gegen Fake News tun

ESG-Kriterien im Fokus: So drängen aktivistische Aktionäre Unternehmen zu nachhaltigem Handeln

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Meta Platforms (ex Facebook) abgeworfen