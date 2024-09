Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag höher

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 569,90 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 569,90 USD. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 570,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 570,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 315.451 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 577,36 USD erreichte der Titel am 26.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 1,31 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (279,49 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 50,96 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 574,29 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 39,07 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.10.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 21,30 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

