Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag in Rot

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 585,37 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 585,37 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 585,00 USD. Bei 600,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 962.172 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (740,87 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,56 Prozent. Am 26.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 414,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,72 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 734,43 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,46 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,39 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 40,11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 23.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,20 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Börse New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zum Start zu

Shortseller mit Milliardeneinnahmen 2025: Wetten gegen NVIDIA-Aktie haben sich gelohnt