Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 516,58 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 516,58 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 513,60 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 517,15 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 400.608 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 531,44 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,88 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 274,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 46,88 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 515,88 USD an.

Am 24.04.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 4,86 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36,46 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

