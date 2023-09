Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag ohne große Veränderung

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt bei 297,75 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 297,75 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr kaum verändert. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 15.682 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 9,55 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Mit Abgaben von 70,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Das EPS lag bei 2,98 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 31.999,00 USD gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,51 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

